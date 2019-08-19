الزمالك في برج العرب وبيراميدز بالسلام في ربع نهائي الكأس

مصراوي أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن ملعبي مباراتي الزمالك أمام مصر المقاصة، وبيراميدز مع حرس الحدود في ربع نهائي كأس مصر. وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة الزمالك ومصر للمقاصة 28 أغسطس الجاري في التاسعة والنصف مساء، على استاد الجيش ببرج...

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