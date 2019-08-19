"الفيفا" يدرس تقليص فترة الانتقالات الصيفية على الطريقة الإنكليزية

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يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تقليص الفترة القانونية الخاصة بانتقالات اللاعبين الصيفية من خلال استنساخ التجربة الإنكليزية .

وكانت الانتقالات الصيفية الإنكليزية قد اغلقت ابوابها قبل يوم عن انطلاق بطولة الدوري الممتاز، بينما سوق الانتقالات في بقية الدوريات الأوروبية لا يزال مستمراً حتى اليوم الثاني من شهر سبتمبر بعد مضي عدة جولات عن بداية المنافسات .

وبحسب ما كشفه ماتيو الماني المدير الرياضي بنادي فالنسيا الإسباني فإن "الفيفا" يدرس بجدية استنساخ التجربة الإنكليزية لتطبيقها على بقية الدوريات لتفادي انتقال أي لاعب خاض مع فريقه مباراة رسمية من جهة ، و تجسيدا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الاندية في كافة الدوريات من جهة اخرى.

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و برأي الماني فإن النموذج الإنكليزي أثار اعجاب كافة مسؤولي الكرة الأوروبية خاصة إدارت الأندية ، حيث اصبح لا مناص من العمل به ، بعدما طبق لأول مرة هذا العام في بطولة الدوري الممتاز.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن "الفيفا" يدرس مقترح تعميم التجربة الإنكليزية على بقية الدوريات على ان يتم تطبيقها في صيف عام 2020 او صيف عام 2021 على اقصى تقدير.

هذا وتواصل الأندية الأوروبية إبرام تعاقداتها بعد انطلاق منافسات الدوريات الأوروبية بعدة جولات، مما جعل اصوات العديد من المدربين و رؤساء الاندية يطالبون بمراجعة فترة الانتقالات الصيفية خاصة في الملاعب الإنكليزية باعتبارها تبدأ مبكراً و تؤثر بشكل كبير على التشكيلة الاساسية للأندية.

يشار بأن الاتحاد الانكليزي قد استجاب لمطالب الاندية و قرر إغلاق باب الانتقالات الصيفية قبل انطلاق مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري المحلي ، غير ان استمرار سوق الانتقالات في بقية الدوريات لا يخدم الأندية الإنكليزية طالماً انه يتيح لاي لاعب الرحيل من صفوفها.