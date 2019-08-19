كيز تحقق لقب دورة سينسيناتي على حساب كوزنيتسوفا

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



حققت الاميركية ماديسون كيز لقبها الخامس في مسيرتها الاحترافية بفوزها في نهائي دورة سينسيناتي الاميركية لكرة المضرب على الروسية سفتلانا كوزنيتسوفا بمجموعتين 7-5 و7-6 (7-5).

وأظهرت كيز (24 عاما) عزيمة قوية بعد أن عوضت خسارتها لإرسالها في كل من المجموعتين، وعادت من بعيد لتحقق لقبها الثاني هذا الموسم، بعد دورة تشارلستون الاميركية في نيسان/ابريل الماضي والذي كان الاول لها على الملاعب الترابية.

وستعود المصنفة 18 عالميا الى قائمة المصنفات العشر الاوليات الاثنين مع اقتراب موعد بطولة اميركا المفتوحة "فلاشينغ ميدوز"، رابعة البطولات الأربع الكبرى التي تنطلق في 26 آب/أغسطس الجاري.

Advertisements

وخسرت كوزنيتسوفا (34 عاما)، حاملة لقب بطولتي فرنسا المفتوحة (2009) واميركا المفتوحة (2004)، ارسالها في الشوط العاشر من المجموعتين لتمهد الطريق أمام الاميركية التي بلغت نهائي "فلاشينغ ميدوز" عام 2017، وهي افضل نتيجة لها في البطولات الكبرى، لتحقيق الفوز في غضون ساعة و44 دقيقة.

وقالت كيز التي غادرت من الدور الاول في آخر دورتين شاركت فيهما بعد خروجها من الدور الثاني في بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الكبرى، إنه "لو قال لي (أعضاء) فريقي منذ أسبوع أنني سأكون هنا (أتوج بلقب سينسيناتي) لكنت ضحكت في وجوههم".

وحققت الاميركية في طريقها للفوز 43 ضربة رابحة مقابل 33 خطأ غير مباشر، كاسرة ارسال كوزنيتسوفا في ثلاث مناسبات.

وتسعى الروسية المصنفة 153 عالميا للارتقاء في الترتيب بعد سلسلة من الاصابات أبعدتها عن المنافسات.