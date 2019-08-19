مصر تتوج بكأس العالم لكرة اليد للناشئين للمرة الأولى في تاريخها

نجح منتخب مصر للناشئين بالتتويج ببطولة كأس العالم للناشئين بعد أن استطاع الفوز على ألمانيا 32-28 في اللقاء الذي جمعهما الأحد في مقدونيا، حيث تعد تلك المرة الأولي بالتاريخ التي يتأهل بها المنتخب الوطني للمباراة النهائية، وذلك عقب فوزه على المنتخب البرتغالي بنتيجة 41-36 بالمباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت في نصف نهائي.

حيث استطاع منتخب فريق الناشئين بكرة اليد من كتابة انجاز جديد لكرة اليد المصرية، بعدما كان الإنجاز الأكبر لمنتخب الكبار هو احتلال المركز الرابع في مونديال عام 2001، وقد مثل مصر بالبطولة كلا من اللاعبين عبد الرحمن حميد، وعبد الفتاح على، وإبراهيم السيد، ومازن رضا، وحسن قداح، ومؤمن حسام، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني،وزياد عبدالعال، ويوسف علاء الدين، ومحمد سمير، ويوسف أحمد حسن، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.