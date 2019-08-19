ليفربول يدرس تحصين “محمد صلاح” بأعلى راتب

ذكرت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية أن إدارة نادى ليفربول، تبحث خلال الفترة المقبلة تقديم عرض مالي ضخم لتعديل عقد محمد صلاح، نجم منتخب مصر، وفريق الريدز،، ليكون صلاح الأعلى أجرًا في تاريخ الدوري الإنجليزي “البريميرليج”، فيما كشفت الصحيفة إنه في حال موافقة صلاح على عرض إدارة ليفربول، سيحصل علي 430 ألف استرليني أسبوعيًا، بواقع 22.4 مليون جنيه استرليني سنويًا.

كما انه في حال موافقة صلاح على ذلك العرض الخاص بإدارة ليفربول سيتجاوز بذلك راتب أليكسيس سانشيز، لاعب مانشستر يونايتد، صاحب أكبر راتب في الدوري الإنجليزي، حيث أشارت الصحيفة أن الريدز تريد في تحصين «مو» من كافة الإغراءات خلال الفترة القادمة، وبشكل خاص بعد اهتمام الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، بضمه إلى صفوف الميرنجى.

واستطاع صلاح التألق ضمن صفوف مع فريق ليفربول، منذ انضمامه إلى صفوفه، وقد حقق مع الريدز لقب دوري أبطال أوروبا، الموسم المنقضي، إلى جانب السوبر الأوروبي هذا الموسم، وتُوج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي مرتين على التوالي.