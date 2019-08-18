إنجاز تاريخي.. منتخب مصر لليد بطلا للعالم تحت 19 سنة

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منتخب مصر للناشئين توج بطلا للعالم

أحرز منتخب مصر لكرة اليد لقب بطولة العالم للناشئين تحت 19 سنة، التي أقيمت في مقدونيا، بعد تغلبه في المباراة النهائية على نظيره الألماني بفارق مريح، الأحد.

ونجح المنتخب المصري في إنهاء المباراة بنتيجة 32 مقابل 28 للفريق الألماني، بعد مشوار قوي مثير للإعجاب في البطولة.

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وكان فراعنة اليد متقدمين طيلة فترة المباراة، التي جاءت قوية وندية بين الطرفين.

وبذلك حقق المنتخب المصري لكرة اليد إنجازا تاريخيا غير مسبوق في هذه الفئة العمرية، حيث لم يسبق له تحقيق لقب بطل العالم تحت 19 عاما.