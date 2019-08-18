لامبارد يعبر عن استيائه: كان يجب علينا الفوز

الأحد 18 أغسطس 2019

عبر فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي عن خيبته بالأمل للتعادل الذي حققه الفريق، اليوم أمام ليستر سيتي، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.



وأكد لامبارد أنه كان يتوجب عليهم الفوز اليوم، عقب التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، موضحا أن فريقه سمح لليستر أن يتقدمو خلال الشوط الثاني، ونجحو في تعديل النتيجة.

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وأضاف: "علينا أن نفرض شخصيتنا بشكل أكبر على المباريات وعلينا ان نطور المزيد من الأمور".

وعن مايسون ماونت قال: "أنا سعيد من أجله لقد سجل هدفًا جميلًا وبشكل رائع لكنني محبط لأننا لم نحصل على الثلاث نقاط".

واختتم: "لا أحب الأعذار مباراة السوبر الأوروبي ولو سجلنا الهدف الثاني كنا سنصعب عليهم الأمور".