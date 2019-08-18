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لامبارد يعبر عن استيائه: كان يجب علينا الفوز

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الأحد 18 أغسطس 2019

عبر فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق عن خيبته بالأمل للتعادل الذي حققه الفريق، اليوم أمام ليستر سيتي، في الجولة الثانية من .

وأكد لامبارد أنه كان يتوجب عليهم الفوز اليوم، عقب التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، موضحا أن فريقه سمح لليستر أن يتقدمو خلال الشوط الثاني، ونجحو في تعديل النتيجة.

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وأضاف: "علينا أن نفرض شخصيتنا بشكل أكبر على المباريات وعلينا ان نطور المزيد من الأمور".

وعن مايسون ماونت قال: "أنا سعيد من أجله لقد سجل هدفًا جميلًا وبشكل رائع لكنني محبط لأننا لم نحصل على الثلاث نقاط".

واختتم: "لا أحب الأعذار مباراة السوبر الأوروبي ولو سجلنا الهدف الثاني كنا سنصعب عليهم الأمور".

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