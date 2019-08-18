مواجهة سهلة لبايرن ميونخ وصدام ناري لأهل دورتموند 

الأحد 18 أغسطس 2019
قرعة كأس ألمانيا 2019
أسفرت قرعة الدور 32 لكأس ألمانيا عن مواجهة سهلى لفريق بايرن ميونخ، وصدام ناري أمام بوروسيا مونشنغلادباخ ضد نظيره دورتموند.
من ناحيةو اخرى يواجه بادربورن نادي باير ليفركوزن فيما يلتقي فرايبورغ مع يونيون برلين، ويخرج شالكه لمواجهة أرمينيا بيلفيلد فيما يلعب هيرتا برلين على أرضه ضد دينامو دريسدن.
أينتراخت فرانكفورت يلعب ضد سانت باولي وفولفسبورغ يواجه لايبزيغ في قمة اخرى.
المباريات ستقام يومي 29 و30 تشرين الاول 2019 اما دور الـ16 سيلعب بين يومي 4 و5 شباط 2020 ثم ربع النهائي بين 3 و4 اذار يليهم نصف النهائي في يومي 21 و22 نيسان على أن يقام النهائي في الثالث والعشرين من ايار 2020 على الملعب الأولمبي في برلين.
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