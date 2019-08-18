الأحد 18 أغسطس 2019
يبدو ان ريال مدريد سيوجه صفعة قوية للغريم التقليدي نادي برشلونة ويظفر بتوقيع البرازيلي نيمار دا سليفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي.
ريال مدريد يتفوق على برشلونة في السباق نحو التوقيع مع نيمار خصوصا وانه الاقرب لتلبية مطالب الفريق الباريسي الذي لا يثق برغبة برشلونة باستعادة نجمه السابق.
باريس سان جيرمان من ناحيته يريد اقحام بعض اللاعبين في صفقة نيمار فهم حاولوا مع فينيسوس ولكن الريال رفض وايضا هناك رافايل فاران وجايمس رودريغيز وايسكو وبنزيمة من الاسماء المتداولة.
وتنتظرنا ايام حاسمة في هذا المسلسل الطويل الذي لم ينته بعد فاين سيحط نيمار الرحال اخيرا .
كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يصارع برشلونة لضم نيمار مجددا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.