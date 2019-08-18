ريال مدريد يصارع برشلونة لضم نيمار مجددا

الأحد 18 أغسطس 2019

يبدو ان ​ريال مدريد​ سيوجه صفعة قوية للغريم التقليدي نادي ​برشلونة​ ويظفر بتوقيع البرازيلي ​نيمار​ دا سليفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي.



ريال مدريد يتفوق على برشلونة في السباق نحو التوقيع مع نيمار خصوصا وانه الاقرب لتلبية مطالب الفريق الباريسي الذي لا يثق برغبة برشلونة باستعادة نجمه السابق.

باريس سان جيرمان من ناحيته يريد اقحام بعض اللاعبين في صفقة نيمار فهم حاولوا مع فينيسوس ولكن الريال رفض وايضا هناك رافايل فاران وجايمس رودريغيز وايسكو وبنزيمة من الاسماء المتداولة.

وتنتظرنا ايام حاسمة في هذا المسلسل الطويل الذي لم ينته بعد فاين سيحط نيمار الرحال اخيرا .