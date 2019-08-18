سانشيز يقترب من الانضمام إلى انترميلان

الأحد 18 أغسطس 2019

يسابق نادي انتر ميلان الايطالي الزمن لضم التشيلي أليكسيس سانشيز، جناح مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



ووفقًا لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن سانشيز اقترب أكثر من أي وقت مضى من الانضمام لصفوف الإنتر، مشيرا إلى أن النيراتزوري في المرحلة الأخيرة من الاتفاق مع مانشستر يونايتد.

وأضافت أن المهاجم التشيلي قد يصل إيطاليا يوم الثلاثاء المقبل، كي يخضع للفحوصات الطبية اللازمة ومن ثم التوقيع على عقود انضمامه للنيراتزوري.

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وتابعت أن فرناندو فيليسيفيتش، وكيل أعمال سانشيز، يجري حاليًا اجتماع مع إدارة مانشستر يونايتد، لوضع التفاصيل النهائية تمهيدًا لارتداء قميص الإنتر.

وتشير تقارير صحفية إلى أن سانشيز سينضم إلى صفوف الإنتر في صفقة على سبيل الإعارة، مع حق الشراء مقابل 15 مليون يورو.

ومن المقرر أن يساهم مانشستر يونايتد في دفع جزءً من راتب سانشيز، لتسهيل عملية انضمامه لإنتر ميلان.