شكرا لقرائتكم سباعية للزمالك في شباك ديكاداها.. «وميتشو» مدرباً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 8 ساعات في 18 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 18 أغسطس 2019 / 17:01

اكتسح الزمالك المصري ضيفه ديكاداها الصومالي (7-صفر) فى ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دورى أبطال أفريقيا لكرة القدم ليضمن بلوغ دور الـ 32، علماً أن لقاء الإياب سيقام أيضاً بالقاهرة.



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على صعيد متصل، أعلن رئيس مجلس إدارة الزمالك مرتضى منصور عن الاتفاق مع الصربي ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو» لقيادة الجهاز الفني للفريق «الأبيض»، مشيراً إلى تكليف الوطني طارق يحيى بمنصب المدرب العام، وأوضح أن مدرب أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي السابق كان الاختيار الأول للجنة الفنية المكلفة باختيار المدير الفني الجديد، وسيصل إلى القاهرة خلال أيام.

وخاض «ميتشو» تجارب سابقة مع أندية سبارتاك زلايتبور فودا وباليتش الصربي وفيلا الأوغندي وسان جورج الإثيوبي ويانج أفريكانز التنزاني والهلال السوداني والمنتخبين الأوغندي والرواندي، فيما كانت محطته الأخيرة مع نادي أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي.

فيما اشترط مجلس إدارة «القلعة البيضاء» الحصول على مليوني جنيه للموافقة على إعارة صانع الألعاب أيمن حفني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ولم يحظ اللاعب بفرص للمشاركة في التشكيل الأساسي في فترة المدير الفني السويسري كريستيان غروس أو الوطني خالد جلال، وغاب عن مواجهة ديكاداها الصومالي بداعي الإصابة.

من جانب آخر، تترقب جماهير الزمالك الانتخابات التكميلية للنادي المقرر إجراؤها على مقعد أمين الصندوق و3 أعضاء في مجلس الإدارة في أيام 5 و6 و7 أيلول (سبتمبر) المقبل، ويبرز كل من أحمد مرتضى منصور وحمادة أنور من بين المرشحين.