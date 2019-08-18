استمرار تسمية الدوري باسم محمد بن سلمان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل استمرار تسمية الدوري باسم دوري «كأس الأمير محمد بن سلمان» للموسم الثاني على التوالي. وقال الفيصل خلال حفل تدشين الدوري السعودي في جدة أمس: إن ذلك يأتي تقديرا وعرفانا للمبادرات العملاقة التي أطلقها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان والدعم المقدم منه لكل أندية دوري المحترفين البالغ 1.64 مليار ريال. Advertisements 284 بوابة الكترونية لـ5 ملاعب 10 ملاعب طورتها الهيئة القناة الرياضية السعودية تنقل الدوري



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