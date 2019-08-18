حسن قداح: "التتويج نتاج منظومة متكاملة ودعم جماهيرى"...

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جدة - عمرو شويل يمتلك حسن وليد قداح نجم نادى الشمس والمنتخب الوطنى لناشئى كرة اليد 177 هدف خلال فترة انضمامة كلاعب يد كما احرز العديد من الاهداف خلال مشوار البطولة فى مونديال مقدونيا، الذى نجح الفراعنة فى الحصول على لقبه بالفوز على ألمانيا لأول مرة فى تاريخ الناشئين.
يرتدى القميص رقم 4 وهو لاعب نادى (الشمس) مواليد1مايو 2000
وقال قداح إن ما فعلة وزملائه هو نتاج منظومة متكاملة خلال الفترة الماضية بالاضافة إلى تشجيع المصريين ودعمهم خلال مشوار البطولة.
شهد مشوار منتخب اليد فى رحلة الصعود إلى النهائى تحقيق الفوز فى 7 لقاءات بدءًا من الدور الأول، الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28/ 24 ثم الفوز على تايوان 36/ 25 ثم كندا 47 /20 وأخيرًا المجر 31 /24 قبل أن يهزم سلوفينيا 30 / 23 فى دور الـ 16، ويحقق فوزا مستحقا على أيسلندا بنتيجة 35 /31 قبل الفوز على البرتغال 41 /36 فى نصف النهائى.
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