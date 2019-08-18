شكرا لقرائتكم المسابقات وانتخابات الجبلاية على مائدة اجتماع الأندية الأربعاء المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل دعا عدد من مسئولى الأندية لاجتماع ودي يوم الأربعاء المقبل بنادي الإعلاميين بـ6 أكتوبر لمناقشة بعض المستجدات الخاصة باتحاد الكرة خاصة شكل المسابقات و لائحة النظام الأساسى .
يناقش اجتماع عمومية اتحاد الكرة يوم الأربعاء الحديث عن شكل دورى القسم الثانى و الثالث إلى جانب الحديث عن تعديل لائحة النظام الأساسي وتغيير بعض البنود.
كما يتطرق الإجتماع إلى الاستعداد لانتخابات اتحاد الكرة المقرر لها 2020 لانتخاب مجلس إدارة جديد لمدة 4 سنوات.
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