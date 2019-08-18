شكرا لقرائتكم أحمد الأحمر :الجيل الحالى من ناشئين الفراعنة صنع التاريخ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد الاحمر نجم الزمالك ومنتخب مصر لكرة اليد أن الجيل الحالى من ناشئين الفراعنة يصنع التاريخ عقب التتويج ببطولة كأس العالم المقام فى مقدونيا . وأوضح أحمد الأحمر خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " تايم سبورت "، أن مجموعة اللاعبين الحالين قادرين على المنافسة فى بطولة كأس العالم القادمة 2021 القادمة التى ستقام فى مصر بسبب أدائهم الفنى العالى والتزامهم داخل وخارج الملعب . Advertisements ونجح منتخب ناشئى اليد فى الفوز على المنتخب الألمانى فى المباراة النهائية والتتويج ببطولة كأس العالم. ارتفع العلم المصرى متفوقاً على العلم الألمانى والدنماركى، بعد تتويج منتخب ناشئى اليد بكأس العالم المقامة فى مقدونيا، لأول مرة فى تاريخ كرة اليد المصرية، بالفوز على ألمانيا فى المباراة النهائية

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