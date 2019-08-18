شكرا لقرائتكم مفاجأة.. ميتشو مدرب الزمالك الجديد مطلوب فى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجر مصدر داخل مجلس إدارة النادى الأهلى مفاجأة من العيار الثقيل، فيما يتعلق باختيار مدرب الفريق الكروى الجديد، بعد إقالة الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق، وذلك على خلفية توديع بطولة الكأس من دور الـ16 بعد الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف.

وكشف المصدر الأهلاوى: "هناك مسئول بالقلعة الحمراء تواصل مع وكيل الصربى ميتشو المرشح لتدريب الزمالك وأكد رغبة النادى فى التعاقد معه، واستعلم عن حقيقة توقيعه للزمالك، هل تم بشكل رسمى أم لازالت المفاوضات جارية، ليؤكد الوسيط أن المدرب لم يوقع بشكل رسمى إلا أنه بصدد التوقيع خلال الساعات القادمة.

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وأضاف المصدر أن إدارة الأهلى تحاول خطف المدرب الصربى فى ظل وجود قناعة بإمكانياته، إلا أن وكيل اللاعب أكد على صعوبة التراجع عن التوقيع للزمالك، ليؤكد له المسئول الأهلاوى أن الراتب والمميزات التعاقدية ستكون مميزة للغاية مطالباً الوكيل بمحاولة تأجيل التوقيع لحين استقرار إدارة الأهلى على قرار نهائى.

وكشف المصدر أن ميتشو يعد واحد من المطلوبين داخل النادى الأهلى، مشيرا إلى أن مسألة توقيعه للزمالك ليست نهائية فى ظل العديد من الخيارات المميزة الاخرى التى تم طرحها عليه.

وكان الصربى ميلوتين سريدوفيتش ميتشو قد وصل إلى القاهرة، لتوقيع عقود تدريبه للزمالك، خلفا لخالد جلال الذى تمت إقالته بعد ضياع لقب الدورى، وأعلن مرتضى منصور، رئيس النادى، إسناد المهمة له خلفًا لطارق يحيى، الذى تولى المهمة الفنية بصفة مؤقتة خلال مباراة الأبيض أمام ديكاداها الصومالى، فى ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى انتهت بفوز الأبيض بسباعية دون رد.