شكرا لقرائتكم رغم قرار الرحيل .. طارق يحيى يقود الزمالك فى ودية الغد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق الزمالك بقيادة طارق يحيى المدير الفنى المؤقت، مباراة ودية غدًا الاثنين مع أحد فرق دورى الشركات، على ملعب النادى بميت عقبة، فى إطار استعدادًا للقاء العودة أمام ديكاداها الصومالى فى الدور التمهيدى لدورى أبطال افريقيا والمقرر له يوم الجمعة المقبل.

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ومن المقرر أن يخوض اللاعبون الذين شاركوا فى لقاء الذهاب أمام ديكاداها تدريباتهم فى الساعة السادسة والنصف مساء غدًا، على أن تقام المباراة الودية فى الساعة السابعة والنصف، حيث يرغب الجهاز الفنى فى تجهيز جميع البدلاء بالشكل الأمثل قبل خوض لقاء العودة أمام بطل الصومال.

وكان طارق يحيى، أبلغ مسئولي النادى باعتذاره الرسمى عن عدم تولى مهمة المدرب العام فى الجهاز الفنى الجديد بقيادة الصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو".