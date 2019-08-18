شكرا لقرائتكم بعد رحيل لاسارتى .. رامون دياز معروض على الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلى حقيقة دخول ناديه فى مفاوضات مع الأرجنتيني رامون دياز المدير الفنى السابق لبيراميدز ، من أجل التعاقد معه لتدريب الفريق فى الموسم المقبل، بعد إقالة الأورجوياني مارتن لاسارتي، بعد توديع بطولة كأس مصر، عقب الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف.

وقال المصدر الأهلاوي لليوم السابع :"دياز معروض علينا من ضمن عشرات المدربين المتواجدين على الطاولة الحمراء، إلا أنه لا يحظى بتأييد واسع داخل الإدارة الفنية للأهلي، وهناك العديد من المدربين الذين يسبقوه فى اهتمامات الأهلى بالنسبة لخليفة لاسارتي.

وتعقد لجنة التخطيط بالأهلى اجتماعات مكثفة خلال الساعات الجارية، لاختيار خليفة لاسارتي، لكي يقود الفريق فى أقرب وقت قبل انطلاق الموسم الجديد.