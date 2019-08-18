شكرا لقرائتكم بعد رحيل لاسارتى .. رامون دياز معروض على الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال المصدر الأهلاوي لليوم السابع :"دياز معروض علينا من ضمن عشرات المدربين المتواجدين على الطاولة الحمراء، إلا أنه لا يحظى بتأييد واسع داخل الإدارة الفنية للأهلي، وهناك العديد من المدربين الذين يسبقوه فى اهتمامات الأهلى بالنسبة لخليفة لاسارتي.
وتعقد لجنة التخطيط بالأهلى اجتماعات مكثفة خلال الساعات الجارية، لاختيار خليفة لاسارتي، لكي يقود الفريق فى أقرب وقت قبل انطلاق الموسم الجديد.
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