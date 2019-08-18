شكرا لقرائتكم صدق أو لا تصدق .. 1500 جنيه مكافآة منتخب اليد أبطال العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، إن إمكانيات الاتحاد المصري لكرة اليد لا تسمح بإعطاء اللاعبين الفائزين بكأس العالم أكثر من ١٥٠٠ جنيه مكافأة البطولة، موضحا أنه لا توجد لائحة مكافآت للاعبين، وأن هذه أقصى إمكانيات الاتحاد.

وأضاف هشام نصر خلال تصريحات تلفزيونية أن منتخب الشباب الفائز ببرونزية كأس العالم لم يحصل على مكافآته حتى الآن، مطالبا الرعاة بالتدخل لدعم اللاعبين.

وحصد المنتخب الوطنى لليد مواليد 2000 لقب مونديال اليد بعد الفوز على منتخب ألمانيا بنتيجة 32 / 28، وحصد لقب تاريخى حيث يعد المنتخب الوطنى أول منتخب غير أوروبى يفوز باللقب بعد إقصاء ألمانيا فى نهائى المونديال الذى أقيم فى مقدونيا.