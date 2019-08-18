أحمد مرتضى وعادل وأنور أعضاء للزمالك وأشرف زكى أمينًا للصندوق بالتزكية...

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جدة - عمرو شويل انسحب محمد رحمي عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية المرشح لانتخابات الزمالك التكميلية على منصب أمين الصندوق من السباق الانتخابي بعدما تقدم بأوراق ترشحه على المنصب.
وأغلق باب الترشح في الانتخابات الزمالك التكميلية المقبلة والمقرر لها أيام 5 و6 و7 من الشهر المقبل، ولم يتقدم في اليوم الرابع والأخير أي مرشح للانتخابات.
وضمت القائمة النهائية للمرشحين كل من الفنان أشرف زكي على منصب أمين الصندوق و كل من أحمد عادل عبد الفتاح نجم الزمالك لكرة السلة السابق ورئيس قطاع الناشئين بالنادي وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق وحمادة أنور المدير الإداري السابق للفريق الأبيض على منصب العضوية.
وبغلق باب الترشيح يتواجد ثلاثة مرشحين على العضوية ومرشح لأمانة الصندوق ويقيم الزمالك انتخاباته على أربعة مقاعد ثلاثة للعضوية ومقعد أمين الصندوق مما يعني نجاح الرباعي المرشح بالتزكية
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