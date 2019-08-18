شكرا لقرائتكم الزمالك يهنئ ناشئى اليد بإنجاز المونديال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ نادى الزمالك، منتخب ناشئى اليد بعد التتويج بكأس العالم عقب الفوز على المنتخب الألمانى بنتيجة 32 / 28، وكتبت الصفحة الرسمية للقلعة البيضاء: "منتخب مصر يتوج بكأس العالم لكرة اليد للناشئين للمرة الأولي في تاريخه، بلد الأهرامات تحقق إنجاز تاريخي غير مسبوق كأول منتخب عربي وأفريقي يحقق اللقب".

وتأهل منتخب ناشئى كرة اليد إلى النهائى بالفوز على البرتغال 41 / 36 فى نصف النهائى، بعد الفوز على أيسلندا بنتيجة 35/31 فى دور الـ8.

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وشهد مشوار منتخب اليد فى رحلة الصعود إلى النهائى تحقيق الفوز فى 7 لقاءات بدءًا من الدور الأول، الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28/ 24 ثم الفوز على تايوان 36/ 25 ثم كندا 47 /20، وأخيرًا المجر 31 /24 قبل أن يهزم سلوفينيا 30 / 23 فى دور الـ 16، ويحقق فوزا مستحقا على أيسلندا بنتيجة 35 /31 قبل الفوز على البرتغال 41 /36 فى نصف النهائى.

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هانى، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح على، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفى، وياسر سيف.