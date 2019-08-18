شكرا لقرائتكم المقاصة يتعادل مع القناة 1/1 في ثاني ودياته بمعسكر الاسماعيلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
سجل هدف المقاصة النيجيري اودو موسيس مهاجم الفريق في الدقيقة 34 من الشوط الاول.
ودفع الجهاز الفني للمقاصة ، بتشكيل مكون من : محمد كوكو حارس مرمي هاني سعيد - محمد دبش - عاصم سعيد - حسني فتحي في خط الدفاع مصطفى شبيطه - محمد توني - كيفين - محمد رمضان في خط الوسط اودو موسيس - عبد الله مجدي في خط الهجوم.
ودفع الفريق الفيومي بالعديد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة المريخ الودية التي أقيمت الجمعة الماضية وانتهت بالتعادل 1 – 1 ، ومنحهم الفرصة للاطمئنان على جميع اللاعبين المتواجدين في المعسكر.
يحاول المقاصة استغلال معسكر الاسماعيلية ، للاستقرار على التشكيل الاساسي وطريقة اللعب التي سيخوض بها مبارياته الرسمية ، ومن المقرر ان يلعب المقاصة مع الزمالك يوم 28 أغسطس الجاري في دور ال 8 لبطولة كاس مصر ،على ملعب برج العرب بالإسكندرية .
ويلعب المقاصة المباراة الودية الأخيرة له ، أمام المصري ، يوم الأربعاء المقبل بمعسكره المغلق بالإسماعيلية ، في اطار الاستعدادات النهائية لمواجهة الزمالك بالكاس والموسم الجديد.
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