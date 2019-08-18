شكرا لقرائتكم أوناجم ينتظم فى تدريبات الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان أوناجم عاد إلى القاهرة بالأمس قادماً من المغرب بعد انتهاء الاجازة التي حصل عليها من قبل الجهاز الفني، وفي نفس الوقت تغيب المغربي خالد بوطيب عن الفريق الأبيض بسبب عدم عودته من المغرب.
وجاء استئناف الزمالك لتدريباته مساء اليوم على ملعب النادي استعدادا لمواجهة العودة أمام ديكاداها بطل الصومال فى دور التمهيدى لدورى أبطال إفريقيا بعد حصول اللاعبين على راحة بالأمس عقب الفوز فى الذهاب بسباعية نظيفة.
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