شكرا لقرائتكم أوناجم ينتظم فى تدريبات الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم المغربي محمد أوناجم لاعب فريق الزمالك فى التدريبات الجماعية للفريق الأبيض على ملعب النادى، مساء اليوم، بعد نهاية إجازته التى حصل عليها طوال الفترة الماضية وقضاها فى بلاده.

كان أوناجم عاد إلى القاهرة بالأمس قادماً من المغرب بعد انتهاء الاجازة التي حصل عليها من قبل الجهاز الفني، وفي نفس الوقت تغيب المغربي خالد بوطيب عن الفريق الأبيض بسبب عدم عودته من المغرب.

وجاء استئناف الزمالك لتدريباته مساء اليوم على ملعب النادي استعدادا لمواجهة العودة أمام ديكاداها بطل الصومال فى دور التمهيدى لدورى أبطال إفريقيا بعد حصول اللاعبين على راحة بالأمس عقب الفوز فى الذهاب بسباعية نظيفة.