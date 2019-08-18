يوسف حسن الجوكر التهديفى لشباب اليد...

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جدة - عمرو شويل ظهر يوسف حسن نجم طلائع الجيش و المنتخب الوطنى لناشئي كرة اليد بالجوكر التهديفي خلال مشوار البطولة فى مونديال مقدونيا، الذى نجح الفراعنة فى الحصول على لقبه بالفوز على ألمانيا لأول مرة فى تاريخ الناشئين. يرتدي القميص رقم 95 وهو لاعب نادي (طلائع الجيش) مواليد 10 يناير2000 Advertisements واحتفل حسن بالفوز باللقب لاول مرة فى التاريخ معربا عن ساعدتة قائلا " مونديال مقدونيا لن يكون التتويج الأخير". شهد مشوار منتخب اليد فى رحلة الصعود إلى النهائى تحقيق الفوز فى 7 لقاءات بدءًا من الدور الأول، الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28/ 24 ثم الفوز على تايوان 36/ 25 ثم كندا 47 /20 وأخيرًا المجر 31 /24 قبل أن يهزم سلوفينيا 30 / 23 فى دور الـ 16، ويحقق فوزا مستحقا على أيسلندا بنتيجة 35 /31 قبل الفوز على البرتغال 41 /36 فى نصف النهائى.

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