الرائد يتعاقد مع مجرشي لاعب الأهلي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الرائد يوم الأحد تعاقده مع عبد الله مجرشي من النادي الأهلي وذلك لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد. وذكر الرائد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن اللاعب الذي يبلغ من العمر 22 عاماً ويلعب في خط الوسط وقع على عقد مدته ثلاث سنوات. وأنهى الرائد الموسم الماضي في المركز الثامن برصيد 38 نقطة. بينما يرحل إلى جدة لملاقاة الاتحاد يوم الجمعة ضمن الجولة الأولى من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.



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