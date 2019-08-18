أبها يوقع عقداً احترافياً مع حارسه الحساوي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي أبها الصاعد إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يوم الأحد توقيعه عقداً احترافياً مع الحارس محمد الحساوي. ونشر أبها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : وقعت إدارة النادي عقدا احترافيا مع حارس المرمى محمد الحساوي لمدة موسم رياضي واحد. ويستهل أبها مشواره بالنسخة الجديدة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهة الهلال يوم الجمعة المقبل.

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