شكرا لقرائتكم "غضروف الركبة" يغيّب جمال بلعمري شهراً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الشباب يوم الأحد غياب الجزائري جمال بلعمري عن صفوف الفريق مع بداية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بسبب الإصابة.

وذكر النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "تويتر" أن الفحوص الطبية التي خضع لها اللاعب أثبتت إصابته بتمزق في غضروف الركبة وهي الإصابة التي ستبعده عن الفريق قرابة الشهر.

ويستعد الشباب لملاقاة نظيره الفتح يوم السبت المقبل في الجولة الأولى لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.