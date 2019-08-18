نسور نيجيريا يحملون أعلام مصر لدعم منتخب الفراعنة ويحتفلون معه بالتتويج

الموجز
حرصت النسور النيجيرية على دعم منتخب مصر أمام البرتغال بالدور قبل النهائي لبطولة العالم التي أقيمت بمقدونيا ،
وكان منتخب نيجيريا خرج من البطولة من الدور الأول، بعد احتلاله المركز الأخير بالمجموعة الثالثة لبطولة العالم لكرة اليد للناشئين، وقام بدعم منتخب مصر خلال مواجهتي الفراعنة بالدور نصف النهائي والنهائي لكأس العالم لكرة اليد للناشئين.
وتواجد منتخب نيجيريا في مدرجات ملعب مباراة مصر أمام البرتغال بالدور نصف النهائي، وظهر الدعم للفراعنة طوال اللقاء حاملين أعلام مصر.
تكرر تواجد منتخب نيجيريا في مباريات منتخب مصر، حيث ظهر دعمهم مجددًا خلال لقاء النهائي بين مصر وألمانيا.
وبعد صافرة نهاية مباراة منتخب مصر وألمانيا احتفل المنتخب النيجيري بالفوز التاريخي للفراعنة على حساب ألمانيا والتتويج ببطولة العالم للناشئين.
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