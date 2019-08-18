سجدة ما بعد التتويج.. منتخب ناشئي اليد حديث مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورة

الموجز توج المنتخب المصري لناشئي كرة اليد ، ببطولة كأس العالم لكرة اليد عقب تغلبه على منتخب ألمانيا بنتيجة" 32-28"، فى نهائى كأس العالم المقام فى مقدونيا. واحتفل لاعبو المنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد بالفوز داخل أرضية الملعب بعد هزيمة ألمانيا والتتويج بلقب كأس...

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