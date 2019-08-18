إشبيلية يفتتح الموسم بفوز خارج قواعده

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افتتح إشبيلية الموسم بفوز خارج قواعده على إسبانيول الكاتالوني 2-صفر الأحد في المرحلة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وخاض النادي الأندلسي مباراته الرسمية الأولى بقيادة مدرب إسبانيا وريال مدريد السابق جولن لوبيتيغي الذي استلم الاشراف عليه في حزيران/يونيو خلفا لبابلو ماشين المقال من منصبه قبل انتهاء الموسم، نتيجة خروج الفريق من الدور ثمن النهائي لمسابقة "يوروبا ليغ" على يد سلافيا براغ التشيكي.

واستهل لوبيتيغي مغامرته الجديدة بأفضل طريقة مع سادس الموسم الماضي، وذلك بفضل الوافد الجديد سيرخيو ريغيلون المعار من ريال مدريد، إذ افتتح التسجيل في الدقيقة 44، قبل أن يؤكد نوليتو الفوز الرابع تواليا لإشبيلية على إسبانيول بهدف في الدقيقة 86.

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وحذا ديبورتيفو ألافيس حذو إشبيلية بفوزه على ليفانتي لكن على أرضه بهدف سجله التشيلي غييرمو ماريبان في الدقيقة 54.

ويلعب لاحقا ريال بيتيس مع بلد الوليد، وأتلتيكو مدريد وصيف البطل مع جاره خيتافي.

ملخص مباراة إشبيلية وإسبانيول: