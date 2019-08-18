طلب اللاعب عمر السومة الرحيل عن أهلي جدة

أعلنت تقارير صحيفة في المملكة العربية السعودية عن مفاجأة من العيار الثقيل، وهي طلب النجم السوري عمر السومة بالرحيل عن صفوف فريق أهلي جدة وذلك من خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى أن الصحيفة الرياضية أكدت اليوم أن عمر السومة قد قام بإبلاغ إدارة أهلي جدة بتلقيه عرض من أحد الأندية الخليجية، لأنه يفضل عدم البقاء في النادي في الوقت الراهن.

كما أن الصحيفة أكدت أن سبب رغبة رحيل المهاجم السوري قد ترجع إلى مشكلة حدثت بينه وبين المدرب الكرواتي للفريق برانكوإيفانكوفيتش، قبل أن يواجه فريق الهلال، وذلك كان يوم الثلاثاء الماضي في إياب دور ال16 من دوري أبطال آسيا، كما أن إدارة الأهلي تحاول إنهاء الخلاف خلال ساعات قليلة.