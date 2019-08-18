يتعاقد نادي الوحدة الإماراتي مع شقيق هشام محمد لاعب الأهلي

قام نادي الوحدة الإماراتي بالتعاقد مع اللاعب حسام محمد، شقيق هشام محمد لاعب وسط النادي الأهلي، وذلك من خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث قد ذكرت صحيفة “الاتحاد” الإماراتية بأن نادي الوحدة قد تعاقد مع اللاعب حسام محمد، صاحب 18 عاماً، تمهيداً لتسجيله رسمياً ضمن فئة المقيمين، خلال الأيام المقبلة.

وأشار أن اللاعب قد حضر إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وقد رافقه شقيقه محمد لاعب الأهلي المصري، الذي قد حضر مراسم التوقيع، حيث أن الصحيفة أضافت أن اللاعب المصري حسام محمد اللاعب الخامس الذي سيتم قيده من فئة المقيمين، وضم البرازيلي دودو بجانب سيم نجل المدير الفني للفريق الأول موريس شتاين، والذي يتوقع أن يكمل النادي قيده قريباً بحسب والده.