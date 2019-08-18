بداية مشتعلة للدوري الانجليزي الممتاز تابع ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم

الدوري الانجليزي الممتاز هو هو دوري كرة قدم للقسم الأول في إنجلترا، تم تغيير أسمه إلي الدوري الانجليزي الممتاز عام 1992، ويتكون الدوري الانجليزي الممتاز من 20 فريق، برعاية بنك باركليز، ولذلك سمي دوري باركليز الممتاز، وينطلق الدوري الانجليزي الممتاز في مواعيد محددة ومعلومة للجميع في شهر أغسطس، وينتهي في شهر مايو، ويلعب كل فريق 38 مباراة، ليصبح عدد المباريات في الموسم الواحد 380 مباراة.

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جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز بعد مباريات اليوم

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تعرف على بداية تغير أسم الدوري الانجليزي الممتاز

تم تغيير أسم الدوري الانجليزي الممتاز من أسمه القديم الدوري الانجليزي للمحترفين إلي الدوري الانجليزي الممتاز عام 1992، وأستمر المسمى القديم 104 سنة كاملة، وتم أول اجتماع لتوقيع ميثاق البطولة في 17 يوليو عام 1991، وبعد الاتفاق على إنشاء الدوري بدأ العمل على البحث عن رعاة للبطولة، وإصدار تراخيص خاصة بالبث الفضائي في 27 مايو 1992، وتم أشهار الدوري الانجليزي كشركة.

الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم

الدوري الانجليزي الممتاز يعد أقوى دوري في العالم وأكثرها إثارة وقوة، فالدوري الإنجليزي الممتاز رقم واحد في الدوريات العالمية من حيث المشاهدة والمتابعة، ومن حيث الإيرادات وعوائد البث التلفزيوني، ويكفي الدوري الانجليزي أن نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي الدوري الأوروبي، كان بين أربع فرق إنجليزية وهذا أكبر دليل على قوة البريمرليج.