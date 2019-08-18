بروفايل.. "حميد" أفضل حارس بمونديال الناشئين لليد.. صاحب الـ8 ألقاب في موسم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

توج منتخب مصر للناشئين ببطولة العالم لكرة اليد لأول مرة بعد الفوز على المانيا بنتيجة 32-28 في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما في مقدونيا.

ويعد تتويج منتخب الناشئين لكرة اليد إنجاز جديدا يضاف لكرة اليد المصرية، بعد تحقيق منتخب الشباب لثالث العالم في البطولة التي أقيمت في شهر يوليو الماضي بدولة أسبانيا.

وتعد مصر من أكثر الدولة المشاركة في مونديال الناشئين الذي أنطلقت فعاليات البطولة للمرة الأولى في 2005 بقطر.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد، عن التشكيل الأمثل لبطولة العالم لكرة اليد للناشئين 2019 التي أقيمت في مقدونيا، والتي توج منتخب مصر بطلًا لها.

الاتحاد الدولي لكرة اليد نشر عبر موقعه الرسمي، التشكيل الأفضل للبطولة والذي شهد تواجد الحارس عبد الرحمن حميد والظهير الأيسر وليد حسن من منتخب مصر.

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حميد فاز بجائزة أفصل حارس في البطولة، على إثر تصديه لـ 87 كرة من أصل 260 كرة بنسبة وصلت لـ33 %.

الحارس حميد والملقب بالاخطبوط، حصل على 8 ألقاب كجماعية، بالإضافة لحصوله على جائزة أفضل حارس بالبطولة.

حقق عبد الرحمن حميد 8 ألقاب في موسم 2018/2019 ، حيث توج ببطولة العالم للناشئين بمقدونيا على حساب ألمانيا، قبلها بعدة أيام حصد الميدالية البرونزية في بطولة العالم للشباب.

وشارك حميد في تتويج منتخب الناشئين ببطولة أفريقيا لكرة اليد، كما تواجد ضمن القائمة الفائزة ببطولة أفريقيا لكرة اليد للشباب.

وعلى مستوى الأندية، ساهم في فوز الأهلي ببطولة كأس مصر لكرة اليد مع الفريق الأول، وحقق الدوري مواليد 98، ودورى مواليد 2000 ، والفوز بكأس مصر مواليد 2000 .