مران الزمالك.. أوناجم ينتظم.. ومشاركة فرجاني ساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء العودة أمام ديكاداها الصومالي في الدور التمهيدي لدوري أبطال افريقيا والمقرر له يوم الجمعة المقبل.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن طارق يحيى المدير الفني المؤقت، قاد المران بصحبة أيمن عبد العزيز وأيمن طاهر مدرب الحراس، قبل أن يتولى الصربي ميتشو تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقبل المران، عقد يحيى جلسة مع اللاعبين اشاد خلالها بالأداء والنتيجة التي حققها الفريق في المباراة الأخيرة أمام ديكاداها بطل الصومال ، في ذهاب دور ال 64 بدوري أبطال افريقيا والفوز بسباعيه نظيفة.

وشهد المران، انتظام المغربي محمد أوناجم لاعب فريق الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق، بعدما كان قد عاد إلى القاهرة بالأمس قادما من المغرب بعد انتهاء الاجازة التي حصل عليها من قبل الجهاز الفني، وفي نفس الوقت تغيب المغربي خالد بوطيب عن الفريق الأبيض بسبب عدم عودته من المغرب.

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ومنح الجهاز الفني لفريق الزمالك ، أحمد سيد زيزو ، لاعب وسط الفريق ، راحة من مران الفريق اليوم الأحد ، على أن ينتظم اللاعب في تدريب الغد.

وانتظم عبد الله جمعة الظهير الأيسر لفريق الزمالك في التدريبات الجماعية ، اليوم بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التي أبعدته عن لقاء ديكاداها الصومالي.

وشارك محمود علاء مدافع الفريق ، في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي للتأكيد على جاهزيته للفترة المقبلة، كماشارك التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفري بعد حصوله على راحة من مباراة ديكاداها بطل الصومال الأخيرة بسبب شعورة بحالة من الإرهاق.

وقرر الجهاز الفني المؤقت للزمالك، ان يخضع لاعبو الفريق الذين لعبوا مباراة ديكاداها بشكل أساسي في ذهاب دور ال 64 لدورى أبطال افريقيا ، تدريبات استشفائية خلال مران اليوم وأدى لاعبو الفريق تدريب بدني في صالة الجيمانزيوم

وأدى باقي اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة تدريبات قوية وبعدها خاضوا تقسيمة بعرض الملعب تحت اشراف الجهاز الفنى للفريق.