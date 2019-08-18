الجهاز الفني لناشئي اليد.. حكاية كُتبت حروفها الأولى قبل ربع قرن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

الانجاز لم يكن وليد الصدفة، فالوصول إلى منصات التتويج احتاجت لأكثر من 25 عامًا، فالجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة اليد للناشئين الذي حقق بطولة العالم على حساب نظيره الألماني يملك تاريخ مشرف يمتد جذوره لأكثر من ربع قرن اختتمه بتتويج تاريخي مع منتخب الناشئين.

وتوج منتخب مصر للناشئين ببطولة العالم لكرة اليد لأول مرة بعد الفوز على المانيا بنتيجة 32-28 في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما في مقدونيا.

ويعد تتويج منتخب الناشئين لكرة اليد إنجاز جديدا يضاف لكرة اليد المصرية، بعد تحقيق منتخب الشباب لثالث العالم في البطولة التي أقيمت في شهر يوليو الماضي بدولة أسبانيا.

وتعد مصر من أكثر الدولة المشاركة في مونديال الناشئين الذي أنطلقت فعاليات البطولة للمرة الأولى في 2005 بقطر.

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منتخب مصر لكرة اليد للناشئين والذي يتولى القيادة الفنية له مجدي أبو المجد ويعاونه كل من حمادة الروبي وحسين زكي، لهم سابقه مع منصات التتويج تعود جذورها لأكثر من 25 عاما.

في عام 1993 حقق مجدي أبو المجد، المدير الفني لمنتخب مصر لناشئي اليد، بطولة العالم كلاعب مع منتخب الشباب، ومعه الحارس وقتها حمادة الروبي.

وشهد عام 1999، تحقيق حسين زكي، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، والذي يشغل المساعد بالجهاز الفني لمنتخب مصر، المركز الثالث ببطولة العالم للشباب كلاعب مع منتخب مصر وقتها.

تمر السنوات ويجتمع ثنائي جيل 1993 مع لاعب من جيل 1999 ويكونا الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين ويتحقق الحلم بالحصول على بطولة العالم للناشئين.