هشام السيد أفضل لاعب بمونديال ناشئي اليد.. وثنائي مصر بمنتخب البطولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد، اختيار المصري أحمد هشام السيد كأفضل لاعب في بطولة العالم للناشئين التي أقيمت في مقدونيا.

الاتحاد الدولي أعلن عبر موقعه، عن اختيار أحمد هشام كأفضل لاعب في البطولة، بعد دقائق من تتويج مصر بلقب البطولة لأول مرة في التاريخ.

كما توج حسن وليد بجائزة هداف البطولة، بعدما نجح في أحراز 51 هدف لمنتخب مصر طيلة مشواره حتى التتويج بالميدالية الذهبية.

ونجح منتخب مصر في الفوز بلقب بطولة العالم لكرة اليد بعدما تغلب على نظيره الألماني بنتيجة 32-28 في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم، الأحد.

كما أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد، التشكيل الأمثل لبطولة العالم لكرة اليد للناشئين 2019، والذي شهد تواجد الحارس عبد الرحمن حميد والظهير الأيسر وليد حسن من منتخب مصر.

وجاء التشكيل الأمثل كالآتي:

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حراسة المرمى: عبد الرحمن حٌميد (مصر).

الجناح الأيسر: ألكسندر ريمان (ألمانيا).

الظهير الأيسر: حسن وليد (مصر).

المدافع: لورتز ليجر (الدنمارك).

الظهير الأيمن: مارتيم كوستا (البرتغال).

الجناح الأيمن: دانيل كيسكس (المجر).

لاعب الدائرة: توم برجنر (ألمانيا).