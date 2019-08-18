الخليج 365 يوضح موقف ثلاثي الأهلي من السوبر.. غائب وحيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

تلقى لاعب النادي الأهلي أيمن أشرف بطاقة حمراء في مباراة بيراميدز بدور الـ16 لبطولة كأس مصر التي أقيمت مساء السبت، وكذلك تلقى لاعبي الفريق الأحمر رمضان صبحي، وعمرو السولية بطاقة صفراء خلال نفس المواجهة.

وينتظر الأهلي مواجهة صعبة ببطولة السوبر أمام الزمالك يوم 18 سبتمبر المقبل.

وأوضح مصدر باتحاد الكرة لـ"يلا كورة"، أن الموسم يبدأ مع فتح باب القيد، وبالتالي نهاية مسابقة الدوري الموسم الماضي آخر يوليو وفتح باب القيد، يُعد إعلان انطلاق موسم جديد، وتسقط كافة الإنذارات التي حصل عليها اللاعبين في الموسم المنقضي، ما لم تستوجب إيقاف.

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وبموجب المادة 30 بند ج من لائحة المسابقات، تعد الإنذارات التي حصل عليها اللاعبون في مباراة الأهلي وبيراميدز هي الأولى لأنها تعقب فترة قيد جديدة بما يعني أنها موسم جديد يسقط قبلها أي انذارات قد حصل عليها ما لم يكن مجموعها 3 إنذارات.

ووفقا للائحة يتأكد غياب أيمن أشرف عن مواجهة السوبر، فيما سيتمكن الأهلي من إشراك السولية ورمضان صبحي لرفع البطاقات التي تلقاها اللاعبين في ختام مسابقة دوري الموسم الماضي.