لوحة الشرف. تعرف على أبطال العالم للناشئين لليد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

حقق منتخب مصر للناشئين لكرة اليد بطولة العالم تحت 19 سنة، بعد الفوز على حساب ألمانيا بنهائي البطولة التي أقيمت في مقدونيا.

منتخب الناشئين تصدر مجموعته بعد الفوز بمبارياته أمام المجر، والسويد، وكندا، والصين تايبيه، فيما تلقى أبطال مصر هزيمة وحيدة أمام فرنسا.

وفي الأدوار الإقصائية تخطى أبطال مصر منتخب سلوفينيا، ثم أيسلندا، ثم البرتغال، قبل أن يطيحوا بالماكينات الألمانية 21-28، ويتوجوا باللقب للمرة الأولى في التاريخ.

وسبق أن توجت مصر ببطولة العالم للشباب عام 1993 والتي أقيمت في مصر.

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ونجح المنتخب المصري الأول في تحقيق المركز الثامن ببطولة العالم، ومنتخب الشباب بالمركز الثالث، قبل أن يتوج الناشئين ببطولة العالم، ليضع مصر في خريطة اليد مرة أخرى، قبل استضافة كأس العالم لليد كبار 2021 في مصر.

وينشر الخليج 365 لوحة الشرف للاعبين والجهاز الفني أصحاب الإنجاز بتحقيق بطولة العالم للناشئين.

وتضم قائمة الشرف لمنتخب مصر صاحب الإنجاز كلا من اللاعبين: عبد الرحمن حميد (أفضل حارس بالبطولة)، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هانى، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد (أفضل لاعب بالبطولة)، وعمر لطفى، وياسر سيف.

الجهاز الفني مجدي ابو المجد- حسين زكي مدرب عام - حماده الروبي مدرب حراس.