قصة مصورة.. نحن نيجيريا.. لا تسير وحدك وسنحتفل في النهاية سويًا يا بطل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قصة كان بطلها منتخب نيجيريا لكرة اليد للناشئين، حين رصدت عدسات المصورين عم غير مسبوق منهم خلال منافسات الدور نصف النهائي للبطولة، حيث حرصت النسور النيجيرية على دعم منتخب مصر أمام البرتغال بالدور قبل النهائي لبطولة العالم التي أقيمت بمقدونيا.

منتخب نيجيريا الذي ودع البطولة من الدور الأول، بعد احتلاله المركز الأخير بالمجموعة الثالثة لبطولة العالم لكرة اليد للناشئين، دعم منتخب مصر خلال مواجهتي الفراعنة بالدور نصف النهائي والنهائي لكأس العالم لكرة اليد للناشئين.

تواجد منتخب نيجيريا في مدرجات ملعب مباراة مصر أمام البرتغال بالدور نصف النهائي، وظهر الدعم للفراعنة طوال اللقاء حاملين أعلام مصر، وقاموا بتشجعيهم طوال المواجهة التي حسمها المنتخب المصري لصالحه وتأهل للمباراة النهائية.

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تكرر تواجد منتخب نيجيريا في مباريات منتخب مصر، حيث ظهر دعمهم مجددًا خلال لقاء النهائي بين مصر وألمانيا.

وتوج منتخب مصر للناشئين ببطولة العالم لكرة اليد لأول مرة بعد الفوز على المانيا بنتيجة 32-28 في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما في مقدونيا.

ويعد تتويج منتخب الناشئين لكرة اليد إنجاز جديدا يضاف لكرة اليد المصرية، بعد تحقيق منتخب الشباب لثالث العالم في البطولة التي أقيمت في شهر يوليو الماضي بدولة أسبانيا.

وبعد صافرة نهاية مباراة منتخب مصر وألمانيا احتفل المنتخب النيجيري بالفوز التاريخي للفراعنة على حساب ألمانيا والتتويج ببطولة العالم للناشئين.