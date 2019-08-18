"حياهم العالم مرتين خلال 21 يومًا".. 4 لاعبين صنعوا تاريخ لمصر في كرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

التاريخ: الأحد 28 /7/ 2019

الحدث: مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بكأس العالم للشباب لكرة اليد في اسبانيا

الأهمية: منتخب مصر يتوّج بالمركز الثالث بفوزه على نظيره البرتغالي بنتيجة 27/37 وهي البرونزية الثانية في تاريخ منتخبات الشباب بعد نسخة 1999.

التاريخ: 18/8/2019

الحدث: نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين في مقدونيا تحت 19 سنة

الأهمية: منتخب مصر يتوّج باللقب الأول في تاريخه بفئة الناشئين بفوز على نظيره الألماني بنتيجة 32/28.

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وجه الشبهة بين الحدثين ـ الذي يفصل بينهما 21 يومًا ـ هو صعود فريق يد يُمثل منتخب مصر لمنصة التتويج فئة الشباب توّج بالبرونزية وفئة الناشئين توّج بالذهب.

ولكن الأمر لم يكن كذلك فقط فهناك الرباعي حسن وليد قداح شمس، أحمد هشام الشهير بـ "دودو"، هيليبولس عبد الرحمن حميد وياسر محمد، أهلي الذين لم يتوقعوا أن يصعدوا لمنصة التتويج ليُحييهم العالم خلال 21 يومًا بفئتين عمرتين مختلفتين.

" قبل أن نفوز ببطولة أفريقيا وقبل إجراء قرعة كأس العالم للشباب ونحن نشعر بقدرتنا على الوصول لأبعد مدى في البطولة والحمد لله كنا أول فريق غير أوروبي يحصد العلامة الكاملة في دور المجموعات وكنى نسعى للتتويج بالبطولة ولكن الحمد لله على المركز الثالث".. أحمد هشام، الشهير بـ "دودو"، يتحدث عقب تتويجهم ببرونزية كأس العالم مع منتخب الشباب.

أحمد هاشم، انضم لمعسكر منتخب فريق الناشئين رفقة حسن وليد قداح شمس، عبد الرحمن، حميد وياسر محمد لخوض كأس العالم الثاني؛ حيث قدم أداءًا مميز جعله رجل المباراة في 3 لقاءات بالبطولة: البرتغال، السويد والمجر.

طرف ثاني من الرباعي قدم أداءًا مميزًا وهو حارس مرمى الأهلي، عبد الرحمن حُميد، الذي سُميّ هو الأخر برجل المباراة في لقاء سلوفينيا وهو الأمر الذي كرره حسن قداح، طالب هندسة عين شمس خلال مباراة آيسلندا.

ياسر محمد، لاعب الأهلي كان يؤمن قبل لقاء فريق الناشئين أمام ألمانيا بقدرتهم على التتويج بالبطولة: “وصلنا لمرحلة جيدة بالتأهل لنهائي المونديال ولكننا نطمح في الفوز باللقب فهو الهدف الذي جئنا من أجله إلى مقدونيا"