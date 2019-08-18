حقق منتخب مصر لكرة اليد للناشئين إنجازًا فريدًا للكرة المصرية بعد التتويج بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، عقب تغلبه على نظيره الألماني بنتيجة 32 -28 في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم بنهائي المونديال.
التتويج بالمونديال لم يكن محض صدفة، بل هو نتاج عمل وجهد مضني من جميع القائمين على هذا الجيل سواء على مستوي الإدارة او الجهاز الفني أو اللاعبين.
ناشئو الفراعنة توجوا باللقب للمرة الأولى في تاريخهم تحت القيادة الفنيةلمجدي أبو المجد المدير الفني للمنتخب ويعاونه كلا من حمادة الروبي وحسين زكي.
وفي التقرير التالي نسرد أبرز محطات مجدي أبو المجد التدريبية سواء مع الأندية أو المنتخبات المصرية.
مجدي أبوالمجد توج بكأس العالم حينما كان لاعبًا في مونديال الشباب الذي أقيم بمصر عام 1993، بالإضافة أنه قاد الفراعنة للتتويج بمونديال الناشئين المقام بمقدونيا، ليجمع بينهما سواء كان لاعبًاأو مدربًا.
بدأ أبو المجد رحلته التدريبية حينما تولى منصب المدير الإداري لمنتخب مصر مواليد 86، ثم تولى تدريب شباب الزمالك مواليد 88 وتوج أنذاك ببطولة الدوري المصري، قبل أن يرحل ويتولى القيادة الفنية لناديي المعادي والإنتاج الحربي.
بعد ذلك عمل كمدرب مساعد لمنتخب مصر مواليد 92 وحصد على ذهبيتي بطولة إفريقيا وأولمبياد سنغافورة 2010.
وفي موسم 2015 حصل على كأس مصر برفقة نادي هليوبوليس حينما كان مدربًا مساعدًا، وفي الموسم الماضي قاد الزمالك للتويج بكأس السوبر الإفريقي أمام النادي الأهلي، قبل أن يرحل لقيادة الفراعنة بمونديال الناشئين ويسطر التاريخ بالتتويج بالمونديال.
كانت هذه تفاصيل خبر مجدي أبوالمجد صانع حلم مونديال الناشئين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.