الإسماعيلي يواصل تدريباته بمعسكر 6 أكتوبر

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى تدريباته اليومية بملعب أحدى الفنادق الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر والذى يعسكر فيه الفريق إستعدادآ لإنطلاق منافسات الموسم الجديد . وشهدت التدريبات تركيز من الجهاز الفنى خلال المران على اصلاح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبين خلال المباراتان الوديتان التى خاضها الفريق أمام بتروجيت و الإعلاميين ، أهمها إستغلال الفرص وسرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية فى أقصر وقت ممكن . التحول من الحالة الدفاعية للهجومية فى أقصر وقت ممكن . كما أدى حراس المرمى تدريبات قوية تحت قيادة سعفان الصغير مدرب الحراس ، شهدت حماس وتنافس شديد بين الخماسى من أجل حجز مقعد فى التشكيل الأساسى للموسم الجديد.

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