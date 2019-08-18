جنوب افريقيا تشارك في لأولمبياد طوكيو 2020

خسر منتخب للهوكي امام نظيره الجنوب أفريقى بنتيجة 3/2 فى إطار ختام مواجهاته بالتصفيات الأفريقية المقامة فى جنوب أفريقيا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، ليفشل فى التأهل إلى الدورة الأولمبية بطوكيو 2020. ليفشل فى التأهل إلى الدورة الأولمبية بطوكيو 2020. بالفوز على زيمبابوى 6 /0 قبل أن يهزم كينيا 7 / 2 الثلاثاء قبل أن يحصل على راحة الأربعاء ثم يحقق الفوز على ناميبيا 6/1 و ثم الفوز على غانا 3 / 1. 7 / 2 الثلاثاء قبل أن يحصل على راحة الأربعاء ثم يحقق الفوز على ناميبيا 6/1 و ثم الفوز على غانا 3 / 1. وبذلك تتاهل جنوب افريقيا الي لأوليمبياد طوكيو 2020.

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