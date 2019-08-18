المقاصة يتعادل مع القناة 1/1 في ثاني ودياته بمعسكر الاسماعيلية

تعادل الفريق الاول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة ، مع نظيره القناة بهدف لهدف ، في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم الأحد ، في ثاني مباريات المقاصة الودية بمعسكر الاسماعيلية ، في اطار استعدادات الفريق للموسم الجديد.
سجل هدف المقاصة النيجيري اودو موسيس مهاجم الفريق في الدقيقة 34 من الشوط الاول.
ودفع أحمد حسام ميدو ، المدير الفني للمقاصة ، بتشكيل مكون من : محمد كوكو
وحرص ميدو ، بالدفع بالعديد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة المريخ الودية التي أقيمتالجمعة الماضية وانتهت بالتعادل 1 – 1 ، ومنحهم الفرصة للاطمئنان على جميع اللاعبين المتواجدين في المعسكر.
ويسعى ميدو الي استغلال معسكر الاسماعيلية ، للاستقرار على التشكيل الاساسي وطريقة اللعب التي سيخوض بها مبارياته الرسمية ، ومن المقرر ان يلعب المقاصة مع الزمالك يوم 28 أغسطس الجاري في دور ال 8 لبطولة كاس مصر، على ملعب برج العرب بالإسكندرية .
ويلعب المقاصة المباراة الودية الأخيرة له ، أمام المصري ، يوم الأربعاء المقبل بمعسكره المغلق بالإسماعيلية ، في اطار الاستعدادات النهائية لمواجهة الزمالك بالكاس والموسم الجديد.
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