المقاصة يتعادل مع القناة 1/1 في ثاني ودياته بمعسكر الاسماعيلية

تعادل الفريق الاول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة ، مع نظيره القناة بهدف لهدف ، في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم الأحد ، في ثاني مباريات المقاصة الودية بمعسكر الاسماعيلية ، في اطار استعدادات الفريق للموسم الجديد.

سجل هدف المقاصة النيجيري اودو موسيس مهاجم الفريق في الدقيقة 34 من الشوط الاول.

ودفع أحمد حسام ميدو ، المدير الفني للمقاصة ، بتشكيل مكون من : محمد كوكو

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حارس مرمي هاني سعيد - محمد دبش - عاصم سعيد - حسني فتحي في خط الدفاع مصطفى شبيطه - محمد توني - كيفين - محمد رمضان في خط الوسط اودو موسيس - عبد الله مجدي في خط الهجوم.

وحرص ميدو ، بالدفع بالعديد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة المريخ الودية التي أقيمت

الجمعة الماضية وانتهت بالتعادل 1 – 1 ، ومنحهم الفرصة للاطمئنان على جميع اللاعبين المتواجدين في المعسكر.

ويسعى ميدو الي استغلال معسكر الاسماعيلية ، للاستقرار على التشكيل الاساسي وطريقة اللعب التي سيخوض بها مبارياته الرسمية ، ومن المقرر ان يلعب المقاصة مع الزمالك يوم 28 أغسطس الجاري في دور ال 8 لبطولة كاس مصر، على ملعب برج العرب بالإسكندرية .

ويلعب المقاصة المباراة الودية الأخيرة له ، أمام المصري ، يوم الأربعاء المقبل بمعسكره المغلق بالإسماعيلية ، في اطار الاستعدادات النهائية لمواجهة الزمالك بالكاس والموسم الجديد.