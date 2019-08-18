في هذا الموعد.. بعثة منتخب اليد تعود إلى أرض الوطن

يصل منتخب مصر لناشئين تحت 19 عامًا إلى مطار القاهرة صباح بعد غدًا الثلاثاء.

و من المقرر أن يقام حفل تكريم كبير لأبطال العالم عقب وصول

منتخب اليد للناشئين، إلى مطار القاهرة وسيكون فى استقبالهم أشرف صبحى ومجلس إدارة النادى بالكامل مع وجود الطبل والمزمار.

وتوّج منتخب مصر لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، عقب تغلبه على نظيره الألماني بنتيجة 32 - 28، في

اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد ضمن نهائي المونديال المقام بمقدونيا.