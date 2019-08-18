يصل منتخب مصر لناشئين تحت 19 عامًا إلى مطار القاهرة صباح بعد غدًا الثلاثاء.
و من المقرر أن يقام حفل تكريم كبير لأبطال العالم عقب وصولمنتخب اليد للناشئين، إلى مطار القاهرة وسيكون فى استقبالهم أشرف صبحى ومجلس إدارة النادى بالكامل مع وجود الطبل والمزمار.
وتوّج منتخب مصر لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، عقب تغلبه على نظيره الألماني بنتيجة 32 - 28، في
اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد ضمن نهائي المونديال المقام بمقدونيا.
كانت هذه تفاصيل خبر في هذا الموعد.. بعثة منتخب اليد تعود إلى أرض الوطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.