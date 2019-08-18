علي فتحي ينضم للانتاج الحربي

وقع علي فتحي لاعب نادي الزمالك السابق علي عقود انضمام الي صفوف الانتاج الحربي في صفقة انتقال حر .

تواجد اللاعب خلال الفترة الأخيرة مع الفريق فى معسكر شرم الشيخ.

يذكر أن الإنتاج الحربي تعاقد مع كل من إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الإسماعيلى، ومامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا، والنيحيرى برايت سلاس، ومحمد عبد الرازق بازوكا، وباسم مرسي

على سبيل الإعارة من الزمالك، ومحمد فييرا من بتروجت، ومصطفى البدري من الأهلي والحارس محمد عصام الغندور المنضم حديثا للفريق.وقع علي فتحي لاعب نادي الزمالك السابق علي عقود انضمام الي صفوف الانتاج الحربي في صفقة انتقال حر .