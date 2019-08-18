وقع علي فتحي لاعب نادي الزمالك السابق علي عقود انضمام الي صفوف الانتاج الحربي في صفقة انتقال حر .
تواجد اللاعب خلال الفترة الأخيرة مع الفريق فى معسكر شرم الشيخ.
يذكر أن الإنتاج الحربي تعاقد مع كل من إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الإسماعيلى، ومامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا، والنيحيرى برايت سلاس، ومحمد عبد الرازق بازوكا، وباسم مرسيعلى سبيل الإعارة من الزمالك، ومحمد فييرا من بتروجت، ومصطفى البدري من الأهلي والحارس محمد عصام الغندور المنضم حديثا للفريق.وقع علي فتحي لاعب نادي الزمالك السابق علي عقود انضمام الي صفوف الانتاج الحربي في صفقة انتقال حر .
كانت هذه تفاصيل خبر علي فتحي ينضم للانتاج الحربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.