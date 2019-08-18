بالفيديو والصور | حطب وصبحي يتفقدان مقر إقامة بعثة مصر بالرباط

تفقد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مقر إقامة بعثة مصر في الجامعة الدولية بمدينة الرباط خلال دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب. حاليا في المغرب. وشاهد حطب والوزير جميع الترتيبات ومقر الإقامة وكل الإمكانيات المتوفرة للبعثة والاطمئنان على الأمور الطبية. وتواجد في الجولة مع حطب Advertisements والوزير، المهندس الباسل عبد الله رئيس بعثة مصر في المغرب ونائب رئيس البعثة العميد يحيى دعبس، والمهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة، والدكتور عبد العزيز غنيم عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وممدوح الششتاوي المدير التنفيذي للجنة الأولمبية. والوزير، المهندس الباسل عبد الله رئيس بعثة مصر في المغرب ونائب رئيس البعثة العميد يحيى دعبس، والمهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة، والدكتور عبد العزيز غنيم عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وممدوح الششتاوي المدير التنفيذي للجنة الأولمبية.

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