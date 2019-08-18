رياضة | رفع علم مصر في الجامعة الدولية بالرباط استعدادًا لدورة الألعاب الإفريقية

رفعت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الإفريقية المقامة بالمغرب، علم مصر في الجامعة الدولية بمدينة الرباط، ومقر إقامة البعثات الإفريقية المشاركة بالدورة.

حضر مراسم رفع العلم المصري، المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسفير أشرف إبراهيم سفير مصر في المغرب ، والمهندس الباسل عبد الله عضو مجلس اللجنة الأولمبية ورئيس البعثة.

كما حضر المراسم، العميد يحيى دعبس عضو مجلس اللجنة ونائب رئيس بعثة مصر بالمغرب، والمهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية، والدكتور عبد العزيز غنيم عضو مجلس اللجنة، وممدوح الششتاوي المدير التنفيذي للجنة الأولمبية.

ويقام حفل افتتاح الدورة مساء الاثنين باستاد مولاي عبد الله بمدينة الرباط، على أن تستمر المنافسات حتى يوم 30 أغسطس الجاري.