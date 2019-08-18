رياضة | محمد صلاح يهنئ منتخب مصر بعد تتويجه بمونديال الناشئين لليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يهنئ منتخب مصر بعد تتويجه بمونديال الناشئين لليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص محمد صلاح نجم منتخب مصر والمحترف فى صفوف نادى ليفربول الإنجليزي ، على تهنئة منتخب مصر للناشئين لكرة اليد بعد التتويج بلقب كأس العالم للناشئين. وكتب صلاح عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر":" ألف مبروك لمنتخب اليد .. أبطال العالم " وكان المنتخب الوطني حقق الفوز علي ألمانيا بنتيجة 32-28 بنهائي مونديال العالم لليد للناشئين ، فى البطولة التى أقيمت على أراضى مقدونيا

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